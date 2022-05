Depuis le 21 avril et jusqu’au 22 juin 2022, Krys organise l’opération “We love sunglasses”. Le principe : proposer des solaires à partir de 19 euros « pour offrir un large choix de lunettes tendance adaptées à tous les budgets ».

Pour habituer les jeunes générations à se protéger avec des solaires de qualité, qui respectent les normes en vigueur, Krys a lancé l’opération “We love sunglasses”. Les modèles compris dans cette offre à partir de 19 euros proviennent de la gamme Signature Krys. On y trouve également une sélection de modèles Le coq sportif et Levi’s, deux collections distribuées en exclusivité par les magasins du réseau. Avec ce dispositif, Krys espère séduire les 18/35 ans qui ont pris l’habitude d’acheter leurs solaires dans des boutiques de mode pour les faire revenir chez l’opticien, professionnel de la vue.

Pour communiquer sur cette opération, Krys s’est associé au DJ, producteur et compositeur Myd. L’auteur de “The sun” et “Together we stand” est bien connu pour ses lunettes aux couleurs acidulées. Il développera notamment des contenus spécifiques autour de l’opération sur Instagram.

Toujours dans le champ de la musique, Krys sera également présente au festival Solidays, du 24 au 26 juin 2022. L’enseigne exposera « sur son stand 15 références à 19 € et fera vivre une expérience au public via un vidéo booth ».