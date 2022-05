Dans un point de vente optique, l’expérience client permet de faire comprendre concrètement aux porteurs les bénéfices techniques de tel ou tel produit. 86 % des clients se disent même prêts à payer plus cher s’ils vivent une bonne expérience client (PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18).

Comme l’explique Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon, « l’expérience client permet clairement de créer de la valeur en proposant une interaction autour de l’acte d’achat et surtout en impliquant l’acheteur au moment de son choix. Lui faire toucher du doigt le bénéfice tangible que lui apportera son verre de lunettes c’est le défi permanent que nous relevons chez Nikon Verres Optiques. C’est pourquoi, au-delà de l’innovation produits, nous nous assurons que l’opticien ait toujours les bons outils pour convaincre et mieux vendre ».

En 2017, Nikon a lancé le Studio, qui intègre l’ensemble des démonstrateurs produits. « Il est devenu un des piliers de l’évolution de la marque au national », explique le verrier. Les opticiens équipés du Studio ont constaté une augmentation de 34 points en pénétration pour les verres progressifs haut de gamme et 21 points pour les verres photochromiques Transitions. Dernière évolution en date : grâce à un système de QR Codes, les porteurs peuvent désormais découvrir les explications technologiques directement sur leurs smartphones.

Les opticiens partenaires peuvent également utiliser le dernier outil mis au point : l’EyeRevealer. Les porteurs sont transportés dans une scène de vie courante diffusée sur une tablette (devant un ordinateur, sous un soleil intense en plein été, derrière le volant d’une voiture la nuit). Ils déplacent sur l’écran même un verre physique qui simule le verre Nikon recommandé par l’opticien pour en voir immédiatement les bénéfices (l’arrêt de l’éblouissement grâce au verre polarisant Polashade, la protection contre la lumière bleue avec Pure Blue UV ou le confort du traitement Night Drive Boost pour la conduite).