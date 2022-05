Ce verre viendra élargir la famille des verres Superstyle with Transitions, qui existent déjà en teintes unies chez Novacel depuis plusieurs années.

Les verres Superstyle Dégradé with Transitions seront commercialisés le 1er juillet 2022. Issus d’une technologie Novacel de coloration appliquée sur des verres Transitions GEN 8, ils combineront la protection à l’esthétisme (les teintes dégradées de base deviennent unies à l’état activé). Disponible dans une large gamme en unifocaux et progressifs, le photochromique Superstyle Dégradé with Transitions sera proposé en indice 1.5 en cinq couleurs : dégradé Brun, Gris, Vert G, Bleu, Violet.

Avec cette nouvelle offre, Novacel se positionne comme le verrier proposant la plus large gamme de verres Transitions. Celle-ci se compose des références suivantes : Transitions Gen 8, Transitions Xtractive, Transitions Xtractive Polarisant, Transitions Drivewear, Transitions Superstyle fixe (et bientôt dégradé), Transitions xtraflash.