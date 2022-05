Le groupe italien De Rigo a clôturé l’année 2021 sur une croissance à deux chiffres, avec un CA consolidé de 421,6 millions d’euros, en hausse de 21,9 % par rapport à 2020 (+24,6 % à taux de change constants).

Le chiffre d’affaires de la division Wholesale (fabrication) a augmenté de 25,4 % à 224,8 millions d’euros, contre 179,3 millions en 2020 (+28,4 % à taux de change constants). La France est mentionnée par le lunetier comme un des marchés qui ont le plus contribué à sa croissance, avec les Etats-Unis, l’Espagne, le Brésil, l’Italie, la Chine et la Turquie. Les ventes de la division Retail (magasins) ont progressé quant à elles de 18,9 % pour atteindre 210,1 millions d’euros, contre 176,8 millions en 2020.

Le résultat d’exploitation ajusté représente un bénéfice de 19 millions d’euros (vs 6,1 millions l’année précédente), soit 4,5 % du chiffre d’affaires. Côté résultat final, le bénéfice net est de 27,5 millions d’euros, face à la perte de 74,2 millions enregistrée en 2020. Au 31 décembre 2021, l’endettement net de De Rigo était positif à hauteur de 100,9 millions d’euros, en hausse face aux 67,3 millions d’euros enregistrés au 31 décembre 2020.

Pour Ennio De Rigo, président du groupe, cette croissance est le « fruit des ventes reparties à la hausse et d’une optimisation des processus d’affaires soutenue par une solide structure financière ». Si ces facteurs ont permis à l’entreprise de retrouver des niveaux de CA proches de ceux de l’avant-pandémie, le dirigeant se montre préoccupé par l’avenir : « En ce début 2022, nous sommes malheureusement inquiets par la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, liée au terrible conflit russo-ukrainien qui génère de grandes souffrances et dont nous espérons qu’il prendra fin le plus tôt possible. »