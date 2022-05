Le verrier Art’Lens vient d’ajouter à son catalogue un unifocal minéral polarisant qui combine solidité, protection et qualité de vision.

Le verre Unifocal Minéral RX Polar promet une résistance renforcée aux rayures, ce qui lui confère, selon Art’Lens, une longévité beaucoup plus importante. Ce produit assure par ailleurs à son porteur une protection solaire et une qualité optique optimales. Le fabricant met aussi en avant sa dimension environnementale : « contrairement aux verres organiques, les verres minéraux sont totalement naturels et recyclables », souligne-t-il.

Selon Art’Lens, la technologie Polar soulage la fatigue oculaire et offre une grande clarté de vision. Les reflets gênants des surfaces humides ou brillantes sont en effet éliminés à plus de 99 %. « Les reflets habituels qui gênent au quotidien les porteurs dans la perception en profondeur des détails disparaîtront », assure le fabricant.

L’Unifocal Minéral RX Polar d’Art’Lens est disponible en brun, gris et G15.