Du 11 au 15 mai, aura lieu la première étape du Pro Sailing Tour à Bonifacio. Bollé a décidé de devenir partenaire avec le circuit dédié à la classe Ocean Fifty pour deux saisons.

Avec ce nouveau partenariat, Bollé continue sa stratégie de présence sur des événements sportifs importants. Ce n’est pas la première fois que la marque associe son nom au monde de la voile : « Après de précédentes collaborations avec des skippers comme Roland Jourdain, Ellen MacArthur ou plus récemment François Gabart, cet engagement avec le Pro Sailing Tour est une nouvelle aventure humaine, collective et innovante dans laquelle Bollé se retrouve totalement à travers cet événement international », a expliqué la marque lors de l’annonce du partenariat.

Concrètement, le Pro Sailing Tour se déroulera en 4 étapes (Bonifacio, 11 au 15 mai ; Brest, 21 au 26 juin ; Saint Brieuc, 30 juin au 4 juillet et Cowes – Roscoff du 6 juillet au 10 juillet, avec de nombreuses séquences filmées pour le docu-série « Ocean Fifty », dont la nouvelle saison sera diffusée sur Canal + à partir de janvier 2023. Tous les équipages qui participeront à l’événement porteront le modèle Vulture muni de verres Volt+. Pourquoi le choix s’est porté sur cette équipement solaire ? Comme l’explique Louis Cisti, vice-président marketing chez Bollé : « Nous sommes fiers de proposer le tout premier verre développé avec l’intelligence artificielle. Plus de 20 millions de combinaisons analysées pour 1 seule et unique formule, qui offrira aux skippers une expérience visuelle incomparable, avec pour résultat immédiat une perception des couleurs maximale. De plus, nos verres sont bien évidemment polarisants pour une vision claire sans reflet, traités anti buée, hydrophobes et oléophobes. Non seulement les équipages porteront ce produit mais aussi l’ensemble des officiels et des équipes à terre. Bollé et le Pro Sailing Tour ont beaucoup de choses en commun et nous sommes persuadés qu’il s’agit du début d’une très belle histoire commune. »

Photo : @Ronan Gladu