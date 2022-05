Jusqu’au 29 mai, l’enseigne mutualiste Ecouter Voir diffuse un nouveau spot TV grand public dédié à sa collection exclusive de lunettes de soleil Juste.

Le film de 20 secondes (à voir ci-dessous), baptisé « Il y a du nouveau sous le soleil ! », valorise la ligne de solaires Juste et ses modèles fabriqués en métal recyclé et recyclable ou en acétate biodégradable, vendus à partir de 59 €. « Avec l’arrivée des beaux jours, nous profitons de cette nouvelle campagne pour rappeler à chacun l’importance de protéger ses yeux du soleil. Chez Écouter Voir, nous souhaitons rendre accessible au plus grand nombre des équipements de qualité, plus respectueux de l’environnement », explique Benoît Grisoni, directeur de la communication et de l’expérience client de l’enseigne mutualiste.

Ecouter Voir offre la mise à la vue

En parallèle de la campagne TV, un spot radio diffusé également à l’échelle nationale présente une opération visant à faciliter l’accès au plus grand nombre à un équipement correcteur, avec la mise à la vue offerte sur les verres teintés, pour l’achat d’une monture solaire à partir de 59 €, dans les 1 200 points de vente du réseau.