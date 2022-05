La FCA (Fédération du commerce coopératif et associé) a publié ses derniers résultats, en mettant en exergue une croissance continue pour ses membres, notamment dans le secteur de l’optique.

La FCA compte, parmi ses membres, une dizaine d’enseignes d’optique et/ou d’audition*. Selon ses chiffres, le commerce coopératif et associé affiche, pour 2021, un chiffre d’affaires de 163 milliards d’euros, en hausse de 4,5 % par rapport à 2020 (+2 % en 2020). « Alors qu’une certaine stabilité est à souligner en ce qui concerne l’évolution du nombre de points de vente (+218, soit +0,7 % vs 2020), relativement logique au vu de la maturité des réseaux et de leur maillage territorial, cette croissance est directement liée à l’augmentation de la performance des points de vente, qui poursuivent année après année leur progression », souligne la fédération.

Elle détaille les résultats de ses membres secteur par secteur. Les enseignes coopératives d’optique membres de l’organisation affichent ainsi une progression de 7,5 % entre 2020 et 2021 (après un repli de 8 % entre 2019 et 2020), un peu en-deçà de la pharmacie / parapharmacie / équipements médicaux (+8,7 %) mais largement au-dessus de la distribution alimentaire (+4 %).

*Atol, Optic 2000 / Lissac / Audio 2000, Optique Leclerc / Audition Leclerc, Entendre, Krys /Lynx You Do/ Vision Plus / Krys Audition, Visual.