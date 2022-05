La division Instruments de Novacel est aujourd’hui équipée, sur le site de Château-Thierry, d’un nouvel entrepôt de stockage d’une capacité de 440 palettes pour 3000 m² de superficie, qui vient s’ajouter à l’entrepôt existant de 2000 m².

Créée en 2001, la division Novacel Instruments distribue du matériel de réfraction, des meuleuses et des petits équipements. Son nouveau bâtiment a plusieurs objectifs : accompagner la forte de croissance de cette activité (+100 % en 6 ans selon l’entreprise) et limiter son impact carbone avec un seul lieu de stockage, afin d’éviter les transports. « Nous avions auparavant deux lieux de stockage dont le principal à 100 kms de notre siège social, engendrant des allers/retours dont nous pouvons faire l’économie aujourd’hui », explique Julien Raspe, directeur de la division Instruments. Cette augmentation de la capacité de stockage permet en outre d’anticiper les aléas de la disponibilité du matériel d’optométrie et d’atelier.

« La crise Covid et aujourd’hui la guerre en Ukraine ont mis en avant la complexité pour nos partenaires à provisionner des microcomposants. Pour Novacel, le risque de ne pas tenir nos délais habituels qui font notre force est une réalité. En accord avec nos partenaires, nous avons verrouillé nos stocks annuels et augmenté notre stockage pour assurer à nos clients une disponibilité continue en matériel. Notre nouveau bâtiment de stockage représente un investissement conséquent et une immobilisation forte mais aujourd’hui, nous pouvons répondre à tous les besoins en matériel d’atelier et d’optométrie dans des délais très courts (moins d’une semaine) et conserver notre qualité de service », explique Jenkiz Saillet, directeur général de l’entreprise.