Avec la levée des restrictions sanitaires, les événements estivaux reprennent leurs formes d’avant la pandémie. Ray-Ban profite de cette période pour dévoiler sa campagne été 2022 et s’associer à des festivals et influenceurs pour « dynamiser la catégorie solaire en boostant le trafic en magasin ».

Surfant sur la forte actualité autour des Ray-Ban Stories, la marque numéro 1 des solaires a décidé d’occuper encore fortement l’espace avec une nouvelle campagne qui débutera le 16 mai prochain. C’est d’abord sur les sites et les réseaux sociaux (Youtube, Spotify, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitch) que se déploiera cette nouvelle campagne qui met en scène l’un de ses modèles emblématiques : l’Aviator, dans une version guillochée. En juin, elle se déclinera en affichage à Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, sur les abribus, « en affichage sauvage dans les grandes rues passantes et sur le Grand Rex à Paris pour créer l’événement. Plus de deux tiers des Français seront touchés par cette campagne », promet la marque.

Ray-Ban reprend également sa participation aux festivals. La marque sera ainsi partenaire du festival Les plages électroniques à Cannes du 5 au 7 août, avec comme objectif de « renouer avec ses racines musiques et créer du lien avec la jeune génération en proposant une expérience de marque unique à vivre et à partager ». Qui dit jeune génération, dit influenceurs. Ray-Ban a ainsi noué des partenariats avec « des influenceurs puissants. Des personnalités de premier plan, issues d’univers divers et déjà fans de la marque, deviennent ainsi de vrais ambassadeurs avec un pouvoir de prescription fort notamment auprès des plus jeunes ».

Dans les points de vente, les opticiens partenaires pourront mettre la marque en avant grâce à différents dispositifs magasins. Un service “Sell out Coach” comprenant merchandising, formation et animation en points de vente a également été créé pour accompagner les professionnels qui le souhaitent.