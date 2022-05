« Activation et désactivation plus rapide, des teintes plus foncées et des verres toujours parfaitement clairs à l’intérieur » sont quelques-unes des promesses de Zeiss concernant la nouvelle gamme de verres photochromiques PhotoFusion X.

Elle sera disponible le 1er juin prochain mais a déjà remporté le prix Vision Choice Award au dernier salon de New York en avril. On connaît tous les bénéfices des verres photochromiques avec leur protection permanente. Et les porteurs en sont conscients puisque Zeiss a constaté une progression deux fois plus rapide des ventes d’unifocaux photochromiques que d’unifocaux simples en France entre 2020 et 2021.

Pour faire face à certaines réticences qui perdurent cependant, Zeiss propose une nouvelle technologie brevetée avec de nouvelles cellules photocinétiques. Grâce à elles, le verrier assure un retour rapide à l’état clair en intérieur, une réaction en extérieur même avec peu d’énergie lumineuse et une conservation de la teinte optimale.

Les PhotoFusion X absorbent 72 % de la lumière solaire visible en 15 secondes et une protection de catégorie 3 (avec un taux d’absorption de 84 %) en 30 secondes. La désactivation est, quant à elle, jusqu’à 2,5 fois plus rapide. A l’état clair, la transmission de la lumière atteint 94 % avec les traitements premium DuraVision. Outre la protection UV400 en intérieur et extérieur, ces verres filtrent également la lumière bleue (50 % en intérieur et 94 % en extérieur). Ils seront proposés en différentes teintes (gris, brun, extra brun, pioneer et blue) et avec les traitements DuraVision Flash Amber, Diamond, Jade, Ruby ou Sapphire.

« Avec ses performances et teintes disponibles, alliés à la considération croissante des porteurs pour les verres à teinte variable, la protection UV et la lumière bleue, la gamme PhotoFusion X a tout pour plaire et contribuer au développement de ce segment chez nos opticiens partenaires », ajoute Nicolas Sériès, président de Zeiss France. Ces opticiens pourront bien entendu bénéficier de nombreux outils de promotion pour les points de vente (vidéos, PLV, démo-tool, échantillons).