Le programme EssilorLuxottica 360 vise à attirer les clients dans les magasins, à améliorer l’expérience client et à maximiser la rentabilité.

EssilorLuxottica 360, dit EL 360, est le premier programme conjoint du groupe qui combine les marques de montures du portefeuille du lunetier à la technologie des verres Essilor. « Face aux défis que doit affronter l’opticien, c’est l’expérience client qui va faire la différence, affirme Geoffroy Monzini, DG de Luxottica France. Nous avons donc développé un parcours santé visuelle qui traite le consommateur comme un patient, avec des outils mesurant par exemple sa sensibilité à la lumière, etc. L’idée est de faire prendre conscience aux clients de leurs besoins visuels. » EL 360 aide aussi les partenaires à préserver leurs marges, sous tension croissante entre les pressions des réseaux de soins et la hausse des coûts. « L’opticien a aujourd’hui tout intérêt à bien travailler ses ‘ventes libres’ et peut, pour cela, s’appuyer sur les marques – qui sont des valeurs refuges – et les innovations. Notre programme lui permet d’être épaulé afin qu’il se concentre sur l’expérience client et la création de valeur », ajoute Prûne Marre, DG d’Essilor France.

Des lunettes livrées montées en 2023

Pour faire venir les porteurs dans les magasins, EL 360 intègre des outils de communication dédiés (kit digital, kit media et kit point de vente disponibles sur MyEssi.com) et des offres produits : opérations conjointes Essilor / Ray-Ban, références en avant-première pour le plus haut niveau de partenariat (au 2ème semestre 2022). Le programme prévoit en parallèle la mise en place d’un parcours client (plan de formation spécifique, pour l’opticien et ses collaborateurs, avec classes virtuelles, modules e-learning…) et une approche globale verres et montures (qui sera finalisée à la fin de l’année). Pour doper la profitabilité du point de vente, les partenaires du programme bénéficient aussi, dans Opsysweb, d’une bibliothèque de formes pour une dizaine de marques de montures : l’opticien pourra s’affranchir du palpage pour les commandes de verres Precal ou télédétourés, le gain de productivité est estimé à 4 minutes par équipement. Sur le volet rentabilité, EL 360 prévoit en outre des conditions commerciales avantageuses (RFA, politique de retours), en fonction du niveau de partenariat. Le programme d’EssilorLuxottica est amené à évoluer. En 2023, il s’enrichira notamment de la livraison de l’équipement complet monté.