Après les campagnes de communication classiques et les réseaux sociaux, la prochaine étape pour les marques est d’atteindre les clients directement sur leurs smartphones. Le Groupe All a bien identifié ces nouveaux enjeux et a concentré ses efforts sur l’outil Wallet, disponible sur les smartphones, Iphone comme Android.

Après le portail Opticiens par Conviction, le Groupe All vient de développer une carte client dématérialisée pour chaque opticien, pour « qualifier et pérenniser la relation avec le client, en s’appuyant sur la technologie embarquée du Wallet ».

Concrètement, une fois que la carte est enregistrée dans le smartphone du porteur, l’opticien peut envoyer des notifications ciblées pour faire un coup de projecteur sur de nouvelles offres commerciales, des services ou des actualités au sein du point de vente. Pour le client, tout est facilement accessible à travers des codes-barres ou des QR codes, disponibles directement dans l’application.

On comprend immédiatement l’intérêt pour l’opticien : fidélisation et proximité avec ses clients grâce à un outil à fort impact. En effet, selon les données Captain Wallet, spécialiste du marketing sur portefeuille mobile, une fois que la carte est installée, 90 % des utilisateurs la conservent et ne désactivent pas les notifications. Toujours selon Captain Wallet, grâce à elles, « les campagnes gagnent en visibilité, en générant une augmentation du taux de transformation avec une progression de + 15 % du panier moyen et + 20 % de récurrence d’achat ».