Pour répondre aux problématiques climatiques, de plus en plus de sociétés s’engagent à leur niveau dans une stratégie écoresponsable. Notre secteur ne déroge pas à la règle et les initiatives des fabricants comme des opticiens se multiplient. Mega Optic vient d’ailleurs d’obtenir une certification en ce sens et annonce l’arrivée du verre MR 174 biosoursé dans son catalogue.

Mega Optic a obtenu la certification ISO 14001 management environnemental. Cette dernière « définit les critères d’un système de management environnemental et […] propose un cadre que les entreprises ou organisations peuvent appliquer pour mettre en place un système efficace de management environnemental. Destinée à tout type d’organisation, quel que soit son secteur d’activité, cette norme peut donner à la direction d’une entreprise, à son personnel et aux parties prenantes extérieures l’assurance que l’impact environnemental fait l’objet de mesures et d’améliorations », explique l’Organisation internationale de normalisation.

Dans la continuité des actions déjà engagées en ce sens, Mega Optic a décidé de modifier en profondeur sa gamme de produits, en proposant exclusivement le verre MR 174 biosoursé (composés de dérivés de plantes et non plus de pétrole) sur l’ensemble de sa gamme de verres de classe B pour les marques Mega Optic et Kodak. Le fabricant, qui s’enorgueillit d’être le premier laboratoire français à proposer le MR 174, précise que ce matériau est disponible sur les verres RX de fabrication OFG et les verres de stock. Certifié par deux organismes internationaux (JORA et USDA), il présente les mêmes caractéristiques techniques que le matériau précédent.