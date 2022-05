Mattel, le célèbre fabricant de jeux et jouets américain, a récemment signé un contrat avec Opal Demetz pour réaliser une collection de lunettes aux couleurs de sa poupée Barbie.

Inutile de la présenter, tout le monde connaît Barbie qui a vu le jour en 1959. Chaque année, 58 millions de Barbie sont vendues dans plus de 150 pays. Il faut dire que sur la dernière décennie, Mattel a beaucoup travaillé pour moderniser l’image et l’univers de Barbie avec 175 nouveaux looks et plus de 200 métiers. Et l’engouement n’est pas près de s’éteindre puisqu’un film est annoncé en juillet 2023, avec dans le rôle-titre Margot Robbie ou encore Ryan Gosling pour incarner Ken. Will Ferrell et Dua Lipa feraient également partie de la distribution, selon les dernières rumeurs.

La collection de lunettes qui sera présentée en avant-première au Silmo 2022 surfera assurément sur le buzz autour du film qui montera dans les prochains mois. A quoi faut-il s’attendre au niveau du style ? « La collection Barbie sera placée sous le signe de la mode avec des montures fashion qui reprendront les identifiants textiles (jean, pied de poule, motifs léopards …) des tenues de l’emblématique poupée », explique le leader de la lunetterie pour enfants, qui affiche un nouveau grand nom à côté de ses autres licences fortes comme Avengers, Star Wars, ou encore Disney Princesses.