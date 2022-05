L’édition 2022 du Congrès d’optométrie et de contactologie organisé par l’AOF (Association des optométristes de France) se tiendra les 22 et 23 mai au Beffroi de Montrouge, aux portes de Paris. Il s’adresse à tous les opticiens, du débutant au confirmé, qui souhaitent développer leur expertise en santé.

Pendant 2 jours, dimanche et lundi, 4 thèmes principaux seront traités sous différents angles lors de nombreuses conférences : contactologie (rapport CLEAR, Contact Lens Evidence-based Academic Report) ; gestion de la myopie évolutive ; vision au travail ; vision et troubles proprioceptifs.

Un deuxième amphithéâtre accueillera des discussions et des échanges autour de cas cliniques présentés par des praticiens confirmés, ainsi que des débats concernant le métier, les conditions d’exercice et le futur de l’opticien. Lundi matin, deux débats réunissant les représentants de plusieurs organisations de la filière seront organisés : « Quelle formation pour l’opticien de santé de demain ? » (à 9h) et « Comment l’opticien doit s’adapter pour lutter contre le non-recours aux soins optiques ? » (à 11h20).

Les participants pourront aussi assister à des ateliers et workshops axés sur quatre thèmes supplémentaires : réfraction et vision binoculaire, technologie des verres ophtalmiques, basse vision et cornées irrégulières.

En parallèle, la traditionnelle exposition industrielle réunira les laboratoires de contactologie, les principaux fournisseurs de matériel optométrique, des fournisseurs de matériel basse vision et des verriers qui présenteront leurs nouveautés. Une trentaine d’exposants seront présents. Enfin, le C.O.C accueillera un village des associations pour favoriser les échanges entre professionnels et les associations de patients.