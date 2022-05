Après trois mois de communication intensive, la marque Nikon Verres Optiques sera visible pendant toute la durée du mythique tournoi de tennis sur la plateforme de France TV Sport.

Depuis le 23 mai et jusqu’au 5 juin, le spot « Tout commence par un détail » est diffusé sur France TV Sport pendant tous les directs (en multi-cours), replays et extraits du tournoi Roland-Garros. Cette plateforme enregistre 20 millions de vues en moyenne sur la durée de la compétition. L’opération devrait générer 2 millions de contacts pour Nikon. « Nous sommes très attachés à cette action de communication, que nous réitérons chaque année depuis 2019*. Nous avons choisi de jouer ce partenariat via un canal qui nous permet de toucher une cible ultra-qualifiée, autrement dit les consommateurs les plus réceptifs aux valeurs de la marque, avec toujours cette optique de générer de l’intérêt pour Nikon Verres optiques et in fine, créer du trafic chez nos partenaires », explique Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon Verres Optiques.

Cette campagne complète les actions de communication engagées par Nikon depuis le début de l’année. Celles-ci représentent plus de 1 500 spots diffusés en TV, plus de 300 millions de contacts cumulés et un nombre de clics vers le site de la marque multiplié par trois par rapport à l’année précédente. Pour le second semestre 2022, Nikon annonce préparer des « actions musclées » pour pérenniser sa stratégie visibilité – proximité.

*A l’exception de l’année 2020 en période de crise sanitaire