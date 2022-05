Depuis le mois de mars, Hoya est présent en TV avec le film autour des verres Miyosmart. Et ce n’est pas près de s’arrêter puisqu’une nouvelle vague débute aujourd’hui, 30 mai 2022, avec le film « Hoya est là… pour vous » qui évoque « ses solutions innovantes répondant aux besoins visuels de toute la famille ».

Plus que l’aspect produit en lui-même, Hoya a choisi de jouer la carte de l’émotion. Dans ce spot de 30 secondes, on suit Lucie en promenade en montagne avec son père et son grand-père. Chacun peut admirer la beauté de la montagne grâce à ses verres qui répondent à ses besoins (freination de la myopie, solaire à la vue, presbytie). Le spot se termine par une incursion dans l’usine d’Hoya d’Emerainville Marne-la-Vallée (77) pour mettre en scène la technologie des verres.

Pour Delphine Magendie, directrice marketing Hoya Vision Care France : « Ce film illustre une évolution stratégique de notre communication visant à intensifier la notoriété de la marque Hoya et à instaurer une relation personnelle avec les porteurs. Ils souhaitent en savoir davantage sur les marques qu’ils choisissent, particulièrement en santé. En tant que nouveau leader engagé dans la santé visuelle, notre mission est d’apporter les solutions les plus innovantes pour le plus grand nombre, dès le plus jeune âge, ce que le film démontre. Cette meilleure reconnaissance est aussi un atout pour les professionnels de la vision ainsi que les acteurs de la santé qui conseillent et référencent nos verres. Pour plus de proximité, la signature ‘Hoya innovation for vision’ devient ‘Hoya innove pour la vision’. »

Cette nouvelle vague se compose de 300 diffusions à des moments de fortes audiences comme autour des JT de TF1 et France 2, la finale hommes du tournoi de Roland-Garros, les journées électorales des législatives sur BFM, C’est à vous et le Magazine de la santé sur France 5 ou encore Quotidien sur TMC. On retrouvera aussi le spot sur les plateformes de replay et les réseaux sociaux pour une audience cumulée de plus de 5 millions de vues. Selon les estimations, 72 % des plus de 35 ans verront en moyenne 3,6 fois la marque.