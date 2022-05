Le courtier Santiane a publié sur son site Internet une tribune analysant l’impact du 100 % santé sur l’activité des complémentaires santé. Il estime que la hausse des prises en charge en audio et en dentaire, en renchérissant les cotisations, risque de détourner les « petits consommateurs de mutuelles » des contrats responsables.

Se basant sur une étude portant sur plusieurs dizaines de milliers de clients suivis sur la période 2017-2021, Santiane a observé « un bond sans précédent des prises en charges dentaires, dont le poids a plus que doublé dans le montant total des prises en charges de mutuelles ». La dynamique est la même en audio : « les audioprothèses représentent 4 fois plus de prises en charges à la fin du quinquennat qu’au début : en 2017, un euro sur 100 pris en charge par les mutuelles commercialisées chez Santiane concernait les audioprothèses, désormais c’est 4 euros. »

Le consentement « à payer pour les autres » est mis à mal

Face à ces nouvelles dépenses, le courtier explique que les Ocam doivent, pour assurer leur équilibre financier, majorer les cotisations. L’autre conséquence majeure concerne plus spécifiquement les contrats d’entrée de gamme. Auparavant, ceux-ci « étaient peu chers à la fois parce que les prises en charges étaient faibles et parce qu’ils avaient tendance à attirer les personnes qui sollicitent peu leur mutuelle (les « petits consommateurs de mutuelle »). Chez Santiane, ces clients étaient les plus fidèles, car leur faible consommation induisait de faibles revalorisations des cotisations, ce qui augmentait la satisfaction des clients ». Aujourd’hui, ces contrats ont disparu, car le 100 % santé a contraint les complémentaires à assurer la prise en charge intégrale de nombreux postes, interdisant de fait les faibles garanties. « Les petits consommateurs de soins se sont retrouvés mélangés avec de plus gros consommateurs, ce qui a eu tendance à faire exploser leur tarif de mutuelle, pour financer notamment les prothèses dentaires des autres assurés, analyse le courtier. Les prestations concernées par le 100 % santé comportent une notion de confort (type de lunette, type de couronnes dentaires, etc.) qui peut remettre en cause le consentement des ‘petits consommateurs de mutuelles’ à payer pour les autres. »

Des économies 4 à 5 fois supérieures pour les assurés Santiane

Le 100 % santé ne concerne que les contrats responsables, taxés à 13 % contre 20 % pour les contrats non responsables. Mais, « si la taxation est plus lourde en dehors du cadre fixé par les pouvoirs publics, la liberté dans le choix des garanties peut permettre de recréer pour le ‘petit consommateur de mutuelle’ un gain de pouvoir d’achat largement supérieur aux 7 % de taxe supplémentaire », conclut Santiane, qui a développé une gamme pour ce type d’assurés. Ces contrats non responsables n’incluent aucune prise en charge dentaire, optique ou audioprothétique : « les tarifs obtenus sont tellement plus bas que les économies réalisées par les clients sont 4 ou 5 fois plus élevés que la surtaxe de 7 % appliquée », assure le courtier.