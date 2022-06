Les anniversaires sont un un bon moment pour proposer aux fans des réinterprétations de ses modèles iconiques. C’est le cas d’Arnette qui, à l’occasion de ses 30 ans, a développé une nouvelle version de son modèle Catfish.

Arnette (du nom de son fondateur, Greg Arnette) est né en 1992 en Californie. Très rapidement, les sportifs s’approprient les modèles de la collection et la marque devient une référence. Année après année, elle explore de nouveaux champs pour se rapprocher des tendances de la mode et du style urbain et trouve un écho toujours plus important notamment auprès des jeunes générations. Ce n’est pas un hasard si en 1999 Luxottica a décidé d’en faire l’acquisition.

Après un récent partenariat qui a fait beaucoup parler de lui avec Zayn, la marque a décidé de puiser dans son propre catalogue pour proposer le retour de la Catfish. Si son aînée s’inspirait des rampes du bord de mer dans les années 90, la version 2022 affiche un style beaucoup plus urbain. Cette réédition se démarque « par ses effets de couleurs métalliques innovants inspirés de la peinture des manèges du centre-ville et des derniers graffitis », explique la marque. Le logo se retrouve sur les branches en lettre métalliques et graphiques. Pour répondre à la question environnementale toujours plus importante, cette réédition est totalement fabriquée en bio-nylon. Les verres, quant à eux, sont coordonnés aux coloris des montures et se déclinent ainsi en jaune, bleu, argent miroir ou en gris polarisé.