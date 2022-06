Hoya Vision Care annonce le rachat de Médic’Œil, un réseau de cabinets d’ophtalmologie situés en Auvergne Rhône-Alpes, Normandie et Nouvelle-Aquitaine.

Par cette acquisition, Hoya veut répondre aux besoins croissants en santé visuelle et contribuer à fluidifier l’accès aux consultations en ophtalmologie. « Bien que la situation s’améliore, le développement des centres Médic’Œil permettra de participer à l’effort collectif en offrant aux ophtalmologistes indépendants de nouvelles opportunités d’optimiser leur organisation », explique le verrier.

Le fonctionnement des centres Médic’Œil (7 à ce jour) est basé, comme tous les centres d’ophtalmologie, sur la rationalisation des tâches. Les premières mesures (tension oculaire, réfractométrie, pachymétrie, rétinographie) et le test de la vue sont effectués par des paramédicaux (notamment des orthoptistes) et assistants médicaux. Ensuite, à partir des informations collectées, l’ophtalmologiste émet son diagnostic et prescrit d’éventuels examens complémentaires. La mutualisation du plateau technique et la pluralité des postes de soins permettent le traitement simultané de plusieurs patients pour les examens préparatoires. Médic’Œil propose ainsi aux ophtalmologistes d’optimiser leurs conditions de pratiques, en déléguant les tâches administratives et en leur permettant de regrouper leurs consultations sur 2 à 3 jours pour consacrer le reste de leur temps à la chirurgie ou aux actions de formation continue.