Rares sont les lunetiers qui peuvent développer d’autres gammes de produits. Certains sortent pourtant du lot et, profitant de leur notoriété, n’hésitent pas à franchir le pas. Récemment, c’est Vuarnet qui vient de lancer une collection capsule, baptisée tout simplement “Vêtements Alpins”.

Les lunetiers qui veulent se lancer dans l’aventure doivent bénéficier d’un fort univers de marque pour le décliner à travers des collections de vêtements. Alain Mikli a eu son nom sur une gamme de vêtements forcément “créateurs” quand Police, la marque du groupe De Rigo déclinait en 2013 son esprit dans l’habillement.

Vuarnet, marque liée aux sports d’hiver et à la montagne de manière plus générale, a déjà développé différents modèles de t-shirts, hoodies, sweat et autres vêtements techniques. Ces dernières semaines, elle a mis en avant son héritage alpin à travers une nouvelle collection capsule qui revendique une très grande qualité de confection.

Pour cela, Vuarnet a souhaité faire appel à de petites sociétés françaises spécialisées et reconnues qui utilisent encore des techniques de tissage et de tricots traditionnelles avec des tissus tissés et teintés en France et du coton bio. Cette collection unisexe qui comprend pull, anorak, surchemise ou encore béret est commercialisée sur le site de la marque et dans ses boutiques de Paris et New York.