Bollé Safety, qui se revendique comme le leader international de la protection des yeux, vient de créer une nouvelle division, baptisée Bollé Safety Standard Issue, qui développe des produits pour le secteur tactique.

A qui s’adresse précisément cette nouvelle division ? Aux premiers secours, forces de l’ordre, forces spéciales, à l’armée et aux tireurs sportifs.

6 modèles de lunettes ont été créés pour protéger la vue des premiers secours (pompiers, secouristes, médecin-urgentistes), des professionnels exposés à des situations dangereuses, comme les incendies ou des contacts avec des produits chimiques. Ces lunettes offrent une forme enveloppante et légère et, sur certains modèles, des branches anti-glisse pour assurer le maintien à tout moment. Au niveau des verres de protection, les secouristes auront le choix entre des produits fumés, incolores ou copper pour les activités qui alternent différents types de luminosité.

Pour les professionnels de la défense (forces de l’ordre, forces spéciales, armée), c’est une gamme de 5 lunettes et 4 masques de protection balistiques et pour les environnements extrêmes qui ont été élaborés. Dans ce cas, ces produits répondent aux normes internationales militaires MIL (normes militaires américaines) et Stanag (normes militaires reconnues dans l’ensemble des pays de l’Otan).

« Avec la marque Bollé Safety Standard Issue, notre priorité est de développer des lunettes et masques balistiques alliant confort, style et sécurité et permettant à ces professionnels de se concentrer sur leur métier à haut risque », explique Peter Smith, PDG de Bollé Safety.