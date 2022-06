Le service public numérique, qui succède au DMP et promet une meilleure gestion du suivi de sa santé, se décline depuis peu en application mobile disponible sur l’App Store et le Google Play store.

Avec cette appli, les patients peuvent accéder à tout moment à tous les services de Mon Espace Santé sur leur téléphone : ils y retrouveront leur profil médical (et leurs profils rattachés, comme ceux de leurs enfants), leurs documents de santé, leur messagerie de santé… Elle répond aux derniers standards en matière d’ergonomie et permet aux usagers de partager leurs informations avec les professionnels de santé de leur choix (notamment les opticiens et les ophtalmologistes). Il est facile d’y ajouter un document (comme une ordonnance) : il suffit de prendre celui-ci en photo avec son téléphone et de l’intégrer à Mon Espace Santé directement dans l’application.

Chaque activation et chaque connexion à l’application Mon Espace Santé font l’objet d’un haut niveau de sécurisation. Un code d’accès unique doit être rentré en plus de la saisie de l’identifiant et du mot de passe. Seul l’usager peut accéder aux données enregistrées par l’application.