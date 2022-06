La saison des festivals est lancée ! L’un des prochains grands rendez-vous de ce mois de juin est la 24ème édition de l’événement musical Solidays, qui se tiendra du 24 au 26 à Paris Longchamp. Pour la première fois, Krys y participera et apportera son soutien à Solidarité Sida.

Après deux années compliquées en raison de la pandémie de Covid-19, les festivals reprennent dans leur forme traditionnelle et les festivaliers affluent. Krys, présente pour la première fois à Solidays a voulu « impliquer les festivaliers dans une expérience inédite, à l’ambiance night-club, colorée et vitaminée », baptisée “We love sunglasses”. Les participants seront accueillis dans un container de 35 m2 où ils pourront réaliser une vidéo, avec filtres et musiques, et des solaires sur le nez (15 modèles seront proposés). Les vidéos seront diffusées ensuite sur l’écran du stand. Bien entendu, ils pourront également la diffuser sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner une paire de lunettes. Ceux qui ne veulent pas attendre pourront acheter leur modèle préféré aux prix unique de 19 euros.

L’intégralité des ventes réalisées sur le stand sera reversée à l’association Solidarité Sida, qui œuvre depuis des années en matière de prévention, sensibilisation et soutien aux malades. Les 80 bénévoles qui assurent le montage et démontage du festival recevront également une paire de solaires “Cœur”, « en accord avec le thème du festival cette année ».