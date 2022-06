Depuis plusieurs années, J.F. Rey décline sa créativité dans des collections pour les jeunes porteurs. Des montures forcément dans la tendance, colorées pour les enfants et ados qui veulent se détacher dès leur plus jeune âge des grandes marques de la mode.

La nouvelle collection optique Kids & Teens affiche une nouvelle fois toute la joie de vivre du célèbre créateur marseillais. Ce n’est pas un hasard, si les nouveaux modèles portent les noms évocateurs de Coucou, Fun, Youpi, Cool, Smile, Rainbow, Like ou Party.

Modèles combinés, en acétate ou tout métal, la collection offre un grand choix de formes originales et faciles à porter, déclinées dans des styles où tous les goûts et toutes les morphologies s’y retrouvent, de 4 à 16 ans.

Comment le créateur a appliqué son style aux plus jeunes ? « L’inspiration puisée dans l’énergie débordante et la bonne humeur des juniors se traduit dans des combinaisons enjouées et un répertoire de teintes rafraîchissantes et très lumineuses. Design contemporain très expressif, jeux de couleurs inattendus, vivacité des teintes, motifs inédits et univers graphique ultra-travaillé trouvent l’accord parfait qui singularise et donne du caractère aux montures. On retrouve la patte JF Rey dans la richesse des imprimés et les associations de matières acétate exclusives, spécialement recherchées pour cette collection. Conçues avec la plus grande attention au détail, les modèles s’appliquent à répondre aux exigences des plus jeunes, alliant créativité et confort optimal. »