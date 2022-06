La dernière édition du baromètre BrandTrends révèle le palmarès 2022 des marques de divertissement et de héros favorites des moins de 14 ans. Un bon nombre se décline en montures de lunettes. Découvrez celles à mettre tout particulièrement en avant dans votre espace kid pour séduire les petits porteurs.

Tous âges et sexes confondus, le top 3 des marques et licences préférées des enfants en Europe est constitué par Lego, Marvel et Disney. Ce podium est suivi de près par Barbie, Spider-Man et Pat’Patrouille.

Chez les filles, Barbie est, comme l’année dernière, la superstar : cette marque décroche la première place avec 15,3 % des suffrages chez les 0-6 ans et 12,4 % chez les 7 – 14 ans. Chez les plus jeunes, elle est suivie par Disney (11,5 %), La Reine des Neiges (10,9 %) et Masha et Michka (10,3 %). Dans l’échelle de préférence des plus grandes, Barbie devance Disney (11,8 %), Lego (11 %) et Marvel (8,9 %), qui creusent l’écart avec les autres marques.

Chez les plus petits garçons, Lego occupe la première place (14,5 %). La mythique marque de jeux devance Pat’Patrouille (12,7 %), Marvel (10 %) et Spider-Man (9,5 %). Entre 7 et 14 ans, c’est en revanche Marvel qui se hisse au sommet du palmarès avec 17,5 % des votes, suivi par Lego (15,1 %) et Minecraft (11,1 %).