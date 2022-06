C’est Anthony Afflelou qui a été nommé pour prendre la direction générale du Groupe fondé par Alain Afflelou. Un symbole fort avec l’ouverture d’une nouvelle page de la saga familiale, alors que le premier magasin fête cette année son 50ème anniversaire.

Diplômé de son école de commerce à Bordeaux, Anthony Afflelou a débuté sa carrière en tant que responsable d’édition international chez Teads, un spécialiste des vidéos publicitaires en ligne.

En 2015, il intègre le Groupe Afflelou d’abord en Espagne, en travaillant plus d’un an dans un point de vente. Il part ensuite à Genève pour rejoindre l’équipe du développement international. Il a ainsi participé à l’implantation de magasins en Chine, Vietnam, Thaïlande, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Colombie. Il a également eu un rôle actif dans la transformation digitale du Groupe avec Eva Ivars, directrice générale de l’Espagne. Par la suite, il est devenu directeur marketing, de la communication, des relations publiques et de la presse. Depuis 2021, il était directeur général marketing et communication du groupe.

Le nouveau DG, qui possède « une vision stratégique des marchés de l’optique et de l’audio, essentielle pour appréhender, comprendre et analyser les besoins des clients », s’est dit « honoré de prendre la direction générale du Groupe auquel je suis évidemment profondément attaché. J’aime cette entreprise, je crois aux talents qui la constituent et qui ont durant toutes ses années contribué à sa réussite. Aujourd’hui, la marque Afflelou est familière à l’ensemble des Français et dépasse nos frontières. En ce moment précis, je pense à la grande famille du Groupe Afflelou qui est mon quotidien depuis 7 ans déjà. Nous sommes prêts pour de nouveaux et passionnants challenges, dans un projet partagé collectivement. »