L’enseigne lance ce 15 juin son offre Tchin Tchin d’été, avec deux paires supplémentaires pour 1 euro de plus. Elle est propulsée par une campagne de communication inédite résolument dynamique et joyeuse.

L’élément phare de cette campagne est un spot TV de 20 secondes. Il rappelle, comme les précédents films Tchin Tchin, les avantages à posséder plusieurs paires de lunettes (pour ceux qui les égarent, les cassent, en laissent une dans leur voiture ou encore portent des solaires à leur vue), mais sur un ton qui rompt avec le passé. Il adopte un genre particulièrement badin et des couleurs vives. Cinq personnages d’âges et de styles totalement différents sont mis en scène dans diverses situations illustrant, pour chacun, l’intérêt d’avoir trois équipements, que ce soit par utilité ou par plaisir.

Cette campagne 360° se décline au niveau national sur une multitude de supports : télévision, radio, réseaux sociaux, PLV en magasin. Elle peut également faire l’objet d’une communication locale pour les opticiens qui en feront la demande.

Concernant l’offre Tchin Tchin, les clients des points de vente Afflelou peuvent bénéficier, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 août, de 2 paires de lunettes en sus de leur équipement principal pour 1 euro de plus. Les 2ème et 3ème paires sont à choisir dans la collection Afflelou (plus de 250 modèles). La 3ème peut être offerte à une personne de leur choix.