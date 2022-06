Si les vacances d’été ne débuteront que dans quelques semaines, pour les lunetiers, il est déjà l’heure de préparer la rentrée. C’est le cas de la dernière collection Guess, tout simplement baptisée “Back to school” (retour à l’école).

En mai 2021, la marque Guess distribuait ses collections de vêtements, jeans, sacs à main montres, lunettes, chaussures, etc. à travers un réseau de 1 041 boutiques en Amérique, Europe et Asie, auquel il faut ajouter 529 boutiques grâce aux partenaires et autres distributeurs. Dans notre secteur, la licence se trouve dans le portefeuille de Marcolin, qui réalise une collection spécifiquement pour les enfants et préadolescents. Qui dit Guess, dit naturellement mode. Les modèles optiques et solaires de cette collection « sont inspirés des lunettes pour adultes et sont égayés par des touches de couleurs et des détails tendance », explique le lunetier. Cette collection se caractérise ainsi par des formes classiques de la lunetterie (œil-de-chat, pilote, carrées) avec des nuances pastel et de nombreuses étoiles pour les filles, quand les teintes plus affirmées recouvrent les modèles des garçons.