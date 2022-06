Ancienne présidente de Marcolin France et ex-directrice générale de Kering Eyewear, Valérie Abbou succède à Ghislaine Domergue au poste de directrice commerciale et de l’opérationnel.

Forte d’une carrière de plus de 30 ans dans le secteur de l’optique, qui lui confère une connaissance pointue des fournisseurs et du terrain, Valérie Abbou se dit ravie et fière de rejoindre « la première centrale des indépendants, une centrale proche de ses adhérents et innovante ». La nouvelle directrice commerciale et de l’opérationnel souhaite poursuivre le travail de Ghislaine Domergue et « conserver son empreinte », porteuse de « valeurs humaines » telle que la relation privilégiée avec les adhérents. Son objectif : « pérenniser le dynamisme et le développement de la centrale en y apportant un regard neuf. »