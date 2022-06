En fin d’année 2021, Optic 2000 annonçait confier la communication de ses enseignes à Australie.GAD en promettant alors un « nouveau souffle ». La première campagne issue de cette nouvelle collaboration débutera dimanche prochain, 19 juin 2022, avec une nouvelle signature : « On va se revoir ».

Pour l’enseigne, cette nouvelle campagne « valorise les missions et la capacité des opticiens à se dépasser pour conseiller et guider leurs clients au quotidien ». Dans cette perspective, elle présente ses opticiens comme « de véritables coachs de la santé visuelle », que ce soit sous l’angle technique, sportif ou concernant les dernières tendances de la mode.

Ce nouveau spot met en scène ces « coachs de vue » dans leurs différentes spécificités dans un traitement « dynamique, moderne et unique dans l’univers de l’optique », notamment à travers un montage rapide et des mots clés en surimpression. Une vitalité soulignée par le titre “Eye of the tiger” de Survivor, associé pour toujours à la bande son de Rocky 3 et qui évoque le dépassement de soi.

En fin de spot est dévoilée la nouvelle signature de l’enseigne : « Optic 2000. On va se revoir ». « Celle-ci incarne la proximité que les opticiens Optic 2000 ont su créer avec leur client et invite ceux qui ne le sont pas encore à s’y rendre », explique le réseau. Ce spot, décliné en deux versions (30 secondes et un “film preuve” de 15 secondes) sera diffusé en TV, radio, Internet, réseaux sociaux et médias propriétaires.