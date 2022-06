ArtMonium continue de développer son portefeuille de marques et licences en intégrant trois collections de la société italienne Immagine98.

Les collections distribuées par ArtMonium continuent de se diversifier. Après Alpine, Festina, Le Petit Prince ou Armor Lux, pour ne citer que quelques exemples, la société a ajouté au début du mois de juin, la distribution des collections d’Immagine98, à savoir X-IDE, Rye&Lye et Mic « Made in Cadore ».

Susi Tabacchi, directrice générale d’Immagine98, a expliqué qu’elle percevait ce rapprochement avec ArtMonium comme « un choix naturel que de passer de la distribution directe à un partenaire ayant une grande expérience dans un pays stratégique comme la France. Notre intention est en effet d’être toujours plus présents sur le territoire, toujours plus proches des clients pour un service efficace et efficient. Pour construire un réseau capillaire, il est fondamental de trouver des interlocuteurs qui partagent notre philosophie comme précisément ArtMonium ».

Outre le territoire de la métropole, cet accord de distribution concerne également la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion et Mayotte.