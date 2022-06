Le 16 juin, Santéclair a organisé à Paris sa traditionnelle soirée des partenaires. A cette occasion, la plateforme a fait le point sur son actualité et ses services.

Avec une soirée axée sur la thématique du bien-être, Santéclair a souhaité mettre particulièrement en avant ses nouveaux outils d’accompagnement en matière de santé mentale. Alors que 65 % des Français déclarent avoir eu au moins une fois un trouble psychologique, l’application Bien dans ma tête proposée aux bénéficiaires Santéclair intègre des dispositifs de coaching, d’évaluation de l’état psychologique, d’orientation vers un praticien… Sa directrice générale Marianne Binst a en outre rappelé la raison d’être dont s’est dotée la société, dans l’objectif de devenir une entreprise à mission : « Santéclair veut contribuer à ce que chacun puisse bénéficier de conseils et de soins de santé de qualité, les plus efficaces, les plus appropriés à son état, les mieux adaptés à son contexte de vie, à un prix juste et apporter ainsi une contribution clé au système de santé et à la protection sociale pour l’ensemble des citoyens. » Cette raison d’être « justifie nos actions qui vont toujours se décliner autour d’elle », a insisté Marianne Binst.

Le partenariat Santéclair génère 135 000 euros de CA par magasin

En ce qui concerne l’activité optique, la plateforme nous a communiqué les chiffres suivants, calculés sur la base de 965 020 ventes pour l’année 2021 :

le réseau de soins optique Santéclair compte 3 150 partenaires, « répartis sur le territoire national de façon à permettre un maillage assez exhaustif avec un taux de couverture de 90,27 % (correspondant au nombre de zones ayant a minima un opticien, sur les 1 600 zones qui composent l’ensemble du territoire) »

l’activité générée par Santéclair pour les opticiens représente un CA moyen de 135 000 euros par magasin (340 équipements – lunettes ou lentilles – délivrés par établissement)

la répartition classe A / classe B au sein du réseau se compose ainsi : équipements 100 % panier A = 3,3 % des prises en charge ; équipements 100 % panier B = 92,7 % des prises en charge ; équipements mixtes verres A + monture B = 2,4 % des prises en charge ; équipements mixtes verres B + monture A = 1,6 % des prises en charge

le prix moyen des verres en classe A est de 39 euros pour les unifocaux et de 89 euros pour les progressifs

le prix moyen des verres en classe B est de 85 euros pour les unifocaux (72 % sont délivrés sans reste à charge, les autres avec un RAC moyen de 31 euros) et de 198 euros pour les progressifs (51 % sont délivrés sans reste à charge et les autres avec un RAC moyen de 85 euros)

le prix moyen des montures est de 131 euros (16 % délivrées sans reste à charge, les autres avec un RAC moyen de 64 euros)

Tous secteurs confondus, Santéclair compte 150 000 professionnels de santé partenaires, notamment dans le cadre des réseaux de soins. Des dispositifs qui, selon Amélie Violeau, directrice des relations avec les professionnels de santé (photo ci-dessous), « ne cessent d’améliorer la qualité ».