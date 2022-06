Bien entendu, les petits amétropes doivent porter leur équipement pour corriger leur défaut visuel. Mais il ne faut pas oublier aussi la protection solaire qu’ils doivent apprendre dès leur plus jeune âge. Urband a pensé à eux avec le clip solaire Eyelet Sunplus.

Il s’agit d’un clip solaire décliné en 5 formes et tailles différentes pour s’adapter à des montures optiques de tailles 37 à 49. Cette création française, qui fait l’objet d’une technologie brevetée, est le fruit d’une fabrication artisanale sans vis, grâce une technique de 16 fils cousus main, récompensée par un prix d’or IF Design. Elle se compose d’une bande élastique résistante entre les deux verres et de plaques en titane avec crochets équipés d’un revêtement en silicone pour protéger les verres des rayures. Ces derniers sont légèrement miroités, polarisants et offrent une protection UV-400.

« Eyelet SunPlus s’adapte facilement et se fixe parfaitement aux lunettes, sans espace entre la monture et le clip. Grâce à sa conception et sa structure uniques, il apporte stabilité, protection et une vision optimale », promet le fabricant.

Urband a initié un nouveau partenariat avec Hoya pour combiner ce clip solaire au verre Miyosmart, qui ralentit la progression de la myopie. « Ensemble, nous espérons fournir une solution grâce à nos produits complémentaires pour le bien de la santé visuelle des enfants, en leur offrant la meilleure technologie. »