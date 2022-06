Pour le réseau Optique Lafayette, qui appartient au groupe Laf Santé positionné sur l’accessibilité, le segment des lunettes enfants n’est plus un marché de niche. L’enseigne lancera ainsi, dès la prochaine rentrée, une offre de produits et de services spécifiques pour les jeunes porteurs.

Optique Lafayette a signé un partenariat de co-branding avec Aspex pour proposer, à partir de septembre prochain, 20 modèles de montures (filles, garçons, unisexes et solaires) dans les espaces enfants de sa cinquantaine de magasins. Ces lunettes nécessitent un minimum d’ajustement et présentent une résistance optimale. Elles utilisent les technologies Turboflex (qui permet une rotation à 360° des branches) et EasyTwist (métal à mémoire de forme composant le pont et les branches). En ce qui concerne les verres, les solutions de contrôle de la myopie Stellest d’Essilor et MiyoSmart d’Hoya sont proposées, à côté des unifocaux classiques. Notons que les points de vente de l’enseigne proposent également un forfait enfant à 20 € comprenant une monture (à choisir parmi une sélection) et 2 verres unifocaux organiques 1.5 blancs non durcis.

Les espaces enfants Optique Lafayette sont scénarisés avec une hauteur d’exposition adaptée. Les petits patients y sont pris en charge par des opticiens ayant suivi une formation spécifique. Ces professionnels apportent des conseils personnalisés aux familles, procèdent à des contrôles et ajustages réguliers de l’équipement et communiquent avec les ophtalmologistes et les orthoptistes.