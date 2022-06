Disponibles depuis mai 2022, les traitements Neva Resist +UV et Neva Guard Sun UV de BBGR améliorent notablement la résistance aux rayures.

L’antireflet Neva Resist +UV présente, selon BBGR, une résistance à l’abrasion renforcée de 20 % grâce à une alternance de couches d’oxydes d’indices différents. Le fabricant promet une tenue de ce traitement tout au long de la durée de vie des lunettes. La densification des couches par l’optimisation du processus d’évaporation le rend plus résistant aux contraintes thermiques et mécaniques. En parallèle, Neva Resist +UV assure une protection optimale contre les UV. Il est disponible sur tous les verres de fabrication et compatible avec Transitions (Transitions Signature Gen 8, Transitions XTRActive New Gen, Transitions XTRActive Polarized) et BluV Xpert.

Neva Guard Sun UV est quant à lui dédié aux verres solaires. Apposé sur la face avant du verre (auquel il apporte une touche de finition dorée), ce traitement complète le niveau de protection global du verre solaire via technologie Ionic Shield : il double la résistance du verre aux rayures et salissures. Neva Guard Sun UV remplace Neva Max Solaire UV. Il est disponible pour toutes les géométries de prescription en version solaire, sur toutes les teintes classiques unies, dégradées et sur les verres polarisants, en indice 1.50, 1.60 et en 1.67 (uniquement pour les polarisants).