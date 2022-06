Guillaume Kessous est le nouveau directeur général du groupe Seaport ODLM. Cette nomination fait suite à l’entrée dans le capital du groupe de la société de gestion française B & Capital en décembre 2021. Francis Kessous, quant à lui, devient président du groupe.

Diplômé d’un Master en Finance d’entreprise et stratégie des écoles Néoma Business School de Rouen et Pace University de New York, Guillaume Kessous débute sa carrière au sein de la société Essilor, au siège AMERA, à Singapour. Il rejoint par la suite Seaport ODLM où il occupe successivement les postes d’adjoint de direction export, adjoint de direction général et directeur des opérations.

Ainsi, il est déjà intervenu sur de nombreux projets de l’entreprise comme le lancement sur le marché des dernières marques (Carven, Moleskine et Ba&sh), le pilotage des key accounts, en France et à l’export, la transformation digitale des outils internes ou encore la définition de la stratégie RSE pour ne citer que certains exemples.

« Parce que chez les Kessous la passion de la lunetterie est une histoire de famille, Guillaume a pour mission d’épauler son père, dans le développement et la modernisation du groupe en France et à l’International.

Leur ambition est de poursuivre la croissance forte de ces dernières années tout en perpétuant les valeurs fondamentales de Seaport ODLM : le sens du détail, la passion du beau produit au bon rapport qualité/prix, la proximité avec nos opticiens en offrant un service de qualité, une relation privilégiée avec nos marques partenaires », explique le communiqué d’officialisation de sa nomination.