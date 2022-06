Quand on est le leader européen de la lunetterie pour enfants, on doit bien entendu proposer des produits adaptés à la morphologie spécifique des jeunes porteurs. Mais Opal Demetz a décidé de s’engager de manière plus globale pour la santé et pour l’environnement, et donc pour le bien-être des nouvelles générations.

La question environnementale est aujourd’hui incontournable et les entreprises se doivent de mettre en place des solutions pour le développement durable. Si certaines font avant tout de la communication sur le sujet, Opal a déjà mis en place des actions concrètes, comme en 2021, l’arrêt des envois systématiques de cadeaux avec chaque monture enfant et en parallèle le début d’un mécénat auprès d’Unicef.

Aujourd’hui, pour aller plus loin dans cet engagement, l’entreprise a intégré directement dans son équipe Isabelle Papin, en tant que responsable développement durable et qualité. Consultante pour l’industrie, la mode et le luxe, elle a entre autres accompagné les entreprises de la filière de cuir. Pour le groupe, « la RSE n’est plus l’exclusivité des grandes entreprises, chaque dirigeant se questionne et doit être soutenu et accompagné pour bien prendre en main la thématique du développement durable ». Parmi les premières actions, Opal Demetz s’est lancé dans le bilan carbone sur l’ensemble de ses activités.

Rappelons que la politique RSE d’Opal Demetz s’articule autour de 4 grands axes :