Krys Group a annoncé le lancement de son Centre de Formation des Apprentis à la rentrée prochaine. « L’École by Krys Group », c’est son nom, « vise à former en alternance des jeunes candidats à l’excellence des métiers de l’optique d’aujourd’hui et de demain ».

L’objectif de cette première année est de recruter 15 alternants qui seront répartis sur les 6 écoles déjà existantes, qui sont partenaires du projet (l’ICO Bures-sur-Yvette (Ile de France), le lycée Victor Bérard de Morez (Jura), l’EOL (Lille), l’ORT Toulouse, la Faculté des métiers de Fougères (Bretagne) et le CFA Epure fac de Marseille). A plus long terme, ce CFA « permettra à la coopérative de pallier les difficultés de recrutement qui frappe le secteur et de se constituer un vivier de talents dotés de tous les savoir-faire et savoir-être indispensables à la réalité du terrain chez Krys Group ».

Le CFA Krys Group vise également trois objectifs complémentaires : « Il s’agit d’abord de créer des compétences à destination des 1450 magasins de la coopérative, via une formation en adéquation avec les valeurs et la vision du métier du Groupe. En parallèle, la formation de jeunes collaborateurs permettra de répondre à la croissance attendue et portée par la cap stratégique « Vision 2025 », prévoyant notamment des ouvertures de nouveaux magasins. Enfin, Krys Group entend renforcer sa marque employeur, pour pallier les difficultés de recrutement et limiter le turn-over, la coopérative étant le 1er employeur du secteur de l’optique avec 6000 emplois sur le sol français. »

Concrètement, la formation sera dispensée en alternance, entre l’école et un opticien du réseau, avec bien entendu un accent plus marqué sur la culture d’entreprise Krys Group (visite du site de production et de logistique de Bazainville, valeurs, déontologie, excellence relationnelle client, ou encore formation aux outils informatiques du groupe). À la fin de leur parcours, les alternants seront diplômés d’un BTS opticien-lunetier, voire d’un Bachelor Optique (en partenariat avec l’école YellowE) pour ceux qui souhaitent approfondir leur formation.