Stéphane Corfias a été élu à la présidence du Rof (Rassemblement des opticiens de France). Il prend ainsi le relais de Didier Cohen qui assurait l’intérim depuis la fin de la présidence d’André Balbi.

Stéphane Corfias est un visage bien connu des opticiens puisqu’il a été élu opticien de l’année en 2019. Diplômé en 1986 du Lycée Fresnel, il est à la tête de 5 points de vente en Gironde (Talence, Gradignan, Bordeaux Thiers, Bordeaux Chartrons et Gujan-Mestras) et une équipe de 20 employés. Très impliqué dans la formation, il a été dans les années 90, professeur d’optique physiologique / réfraction et jury professionnel aux examens du BTS au Lycée Jacques Brel de Lormont (33). En 2015, il a également créé Form Optique, une société de formation agréée. Depuis deux ans, il est président du Conseil interprofessionnel de l’Optique (CIO) et a participé activement à l’écriture du premier livre blanc de la filière.