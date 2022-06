La question environnementale ne se cantonne pas aux collections adultes. Chez les enfants aussi, on trouve des matériaux et des techniques de fabrication plus respectueuses de l’environnement, à l’image de la collection optique IKKS 2022, distribuée par Lunettes Grasset Associés et qui s’adresse aux jeunes porteurs de 8 à 12 ans.

La marque a souhaité s’engager pour la planète. « Sans prétendre à la perfection, nous avançons avec humilité en sachant que ce que nous faisons aujourd’hui sera jugé par les générations de demain, et rien n’est plus important à nos yeux. »

Les 5 modèles optiques “Think Green IKKS” (15 références) utilisent du bio acétate, sont sans nickel, équipés de plaquettes en PVC médical et de verres de présentation recyclés et recyclables. Pour le conditionnement, un polybag également en matière 100 % recyclée et recyclable a été choisi. Pour une cohérence jusqu’au bout de la démarche, les lunettes sont livrées dans une pochette en feutrine elle aussi recyclée.