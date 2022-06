Le groupe Opal Demetz, leader européen de la lunetterie pour enfants, développe également des collections pour adultes issues de la mode, caractérisées par une fabrication française. Après Bérénice lancée en 2019, Opal Demetz vient de signer un accord avec Saint James, afin d’accroitre sa présence sur ce segment.

Créée en 1889, la société Saint James décline son savoir-faire normand dans des collections de vêtements, notamment à travers ses très célèbres pulls marins et autres marinières. Aujourd’hui, Saint James s’appuie sur 60 boutiques en propre et un réseau de 2 000 revendeurs en France et à l’international. Chaque année, 1,2 million de pièces sont ainsi vendues pour un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros.

Implantée à Saint-James, à une vingtaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel (d’où son logo), la marque emploie 350 personnes, auxquelles il faut ajouter les 80 collaborateurs en boutique. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, « Saint James symbolise par son histoire et son héritage, la transmission d’un savoir-faire familial, tout comme les industriels français à qui Opal Demetz confie aujourd’hui la fabrication des lunettes. »

La première collection Saint James x Opal Demetz, dont les montures en acétate seront labellisées Origine France Garantie, sera présentée en avant-première à l’occasion du Silmo, en septembre prochain.