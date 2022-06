Suite au décès de Leonardo Del Vecchio intervenu lundi 27 juin, le conseil d’administration du groupe EssilorLuxottica a nommé Francesco Milleri à sa présidence.

Le conseil d’administration d’EssilorLuxottica s’est réuni hier 28 juin et a désigné Francesco Milleri comme nouveau président, jusqu’à la fin de son mandat actuel. Il continuera d’assurer son mandat de directeur général du groupe.

Diplômé de droit de l’Université de Florence, Francesco Milleri a obtenu, en 1987, un MBA en gestion d’entreprise à l’école de management de l’Université Bocconi à Milan. Ont suivi deux années de spécialisation en finance d’entreprise à la Stern School of Business de l’Université de New York. Le nouveau président a commencé sa carrière professionnelle en 1988 en tant que consultant en affaires pour des groupes italiens et des multinationales. Il a travaillé dans plusieurs secteurs, comme la mécanique, les biens de consommation, les institutions financières et l’industrie pharmaceutique. À partir de janvier 2017, Francesco Milleri (qui a été administrateur de Luxottica de 2015 à 2018 et est administrateur de la holding Delfin) a participé au rapprochement d’Essilor avec Luxottica. En étroite collaboration avec Paul du Saillant (confirmé dans ses fonctions de directeur général délégué), il a œuvré au chantier d’intégration et de synergie des deux groupes, d’abord en tant que co-directeur délégué d’EssilorLuxottica, puis comme DG.

30 juin, jour de deuil

Le conseil d’administration a rendu hommage à Leonardo Del Vecchio : « Il restera dans les mémoires comme un homme de valeurs et de passion, un dirigeant hors pair au caractère exceptionnel, reconnu pour son dévouement envers l’entreprise et ses salariés. » Ses obsèques ont eu lieu ce matin à 11h30 au PalaLuxottica à Agordo en Italie. Jusqu’à demain matin (6h), une chapelle ardente y est ouverte au public. Le 30 juin sera un jour de deuil pour la communauté des salariés EssilorLuxottica à travers le monde. En Italie, l’activité de l’entreprise sera suspendue pendant cette journée et un moment de silence sera respecté dans l’ensemble des autres pays où le groupe est implanté.