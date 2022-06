Forte de son succès chez les porteurs adultes, la marque Bulget, présente dans le portefeuille de la société Go Eyewear, propose également des collections pour les enfants. Focus sur les nouveautés solaires de cet été.

Comme pour le segment optique, les solaires Bulget ont été pensées pour répondre aux besoins des plus jeunes, en s’adaptant à leur morphologie particulière notamment au niveau du nez. L’accent a été mis sur la légèreté et la résistance, pour créer des montures qui assurent confort et robustesse, face aux péripéties que leur font vivre les enfants. Au niveau design, on retrouve dans cette collection des formes classiques de la lunetterie déclinées dans des combinaisons de couleurs joyeuses.

Les nouveautés solaires offrent une protection UV à 100 % avec des verres polarisants, pour que les plus jeunes constatent immédiatement le confort de ses lunettes et prennent l’habitude de protéger leur vue dès leur plus jeune âge.