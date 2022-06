L’Institut d’éducation médicale et de prévention (IEMP) a réalisé, en partenariat avec Ipsos, le « Baromètre national de la myopie »*. Ses résultats montrent l’important déficit d’information des Français, notamment des parents d’enfants (y compris myopes !) sur les différentes dimensions de cette amétropie. Les opticiens ont un rôle majeur à jouer pour combler ces lacunes.

De nombreux parents ignorent ce qu’est la myopie et ses signes. Plus de la moitié des parents (54 %) ne donnent pas une bonne définition de la myopie. Encore plus inquiétant : 43 % des parents d’enfants myopes, pourtant largement et directement concernés, ignorent en quoi consiste ce trouble visuel (à savoir une vision nette de près mais floue de loin). Par ailleurs seuls 9 % des parents connaissent tous les signes précurseurs (12 % des parents d’enfants myopes).

Les facteurs de risques sont peu connus au sein des familles. Les Français ont globalement peu de connaissances sur les facteurs de risque de la myopie, hormis le temps passé sur les écrans et l’hérédité qui sont connus par environ 2/3 des répondants. Questionnés sur l’impact ou l’absence d’impact de différents éléments sur le développement de l’amétropie, l’ensemble des sondés donne 5,3 bonnes réponses en moyenne, sur 13 questions (soit une note de 8,1/20). Les parents d’enfants myopes ne font guère mieux, avec 5,9 bonnes réponses (9,1/20). Seulement 1 parent sur 3 sait que plus un enfant passe du temps en extérieur, plus il réduit ses risques de devenir myope : ce facteur de protection est assez peu connu compte tenu du caractère relativement récent des connaissances scientifiques sur ce point, mais cette faible connaissance freine l’adoption de comportements préventifs essentiels contre la myopie.

Le temps consacré à des activités sollicitant la VP devient préoccupant. Entre les écrans, la lecture, les devoirs ou les loisirs créatifs, les enfants passent en moyenne 5h17 / jour en semaine et 6h04/jour le week-end sur des activités sollicitant la vision de près. En parallèle, près d’1 parent sur 3 estime que son enfant passe 2 heures ou moins par jour à l’extérieur et 1 sur 4 considère que c’est aussi le cas le week-end.

Dépistage et suivi sont perfectibles. 35 % des parents ignorent que dépister la myopie au plus tôt permet d’éviter qu’elle n’évolue rapidement (29 % des parents d’enfants myopes) et 34 % qu’il est recommandé de consulter un ophtalmologiste avant l’entrée au CP et l’entrée au collège (25 % des parents d’enfants myopes). Pour plus d’un parent sur 5, leur enfant myope consulte l’ophtalmologiste moins d’une fois par an. Concernant les parents dont les enfants n’ont pas de problèmes de vue, plus de 4 sur 10 les emmènent consulter seulement tous les 4-5 ans ou moins souvent, voire jamais. Près d’un tiers des parents ayant un enfant myope âgé de moins de 6 ans consultent l’ophtalmologiste une fois tous les 2-3 ans ou moins souvent (c’est aussi le cas pour les parents d’enfant(s) âgés de 15 à 17 ans).

Les solutions de freination de la myopie sont peu connues. 61 % des Français pensent qu’il n’y a rien à faire pour freiner la myopie ou ne savent pas s’il existe des solutions. Ils sont 39 % à connaître l’existence de solutions de freination (43 % chez les myopes).

Ces résultats montrent que les professionnels de la vision, tout particulièrement les opticiens, doivent mieux informer leurs clients sur la myopie, ses conséquences, les moyens de la dépister, de la corriger et de freiner son évolution. Vous pouvez notamment vous appuyer sur la campagne lancée par l’Institut d’éducation médicale et de prévention, qui a mis en ligne le site ensemblecontrelamyopie.fr et organise , le 21 et le 25 novembre, les premières Journées nationales d’information et de dépistage de la myopie.

*Enquête réalisée du 12 au 22 avril auprès d’un échantillon de 3 601 Français (dont 1 449 parents d’enfants de moins de 18 ans) représentatif de la population française.