Délivrée par l’Afnor, cette certification atteste qu’au moins 90 % des personnes participant à la réalisation de la prestation de service d’une entreprise ont signé un contrat de travail de droit français.

Santéclair s’est récemment vu attribuer la certification Service France Garanti (SFG), après un audit réalisé par l’Afnor. Obtenue pour 4 ans (et renouvelée annuellement), cette labellisation participe « pleinement à la mise en œuvre de la raison d’être* » de la plateforme, qui fait travailler l’ensemble de ses collaborateurs en France. La certification Service France Garanti concerne ainsi les trois piliers de son activité : analyse de devis et conseil en santé, réseaux de soins et services de tiers-payant, plateforme digitale MySantéclair.

Pour l’entreprise, l’obtention de la certification SFG témoigne notamment de son engagement à tenir compte de la dimension territoriale des enjeux de santé : « Il est particulièrement important pour Santéclair, ses collaborateurs et ses partenaires de disposer d’une connaissance fine de l’environnement sanitaire dans lequel s’inscrivent les parcours de soins qu’ils proposent d’optimiser aux 10 millions d’assurés bénéficiaires. »

* La raison d’être de Santéclair est rédigée ainsi : « permettre que chacun puisse bénéficier de conseils et de soins de santé de qualité, les plus efficaces, les plus appropriés à son état, les mieux adaptés à son contexte de vie, à un prix juste et apporter ainsi une contribution clé au système de santé et à la protection sociale pour l’ensemble des citoyens. »

Photo : Marianne Binst, directrice générale, et Christian Aknin, directeur général adjoint de Santéclair, reçoivent le certificat Service France Garanti remis à l’entreprise par Laurent Colas, vice-président de l’association Origine France Garantie et Service France Garanti.