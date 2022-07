Même les plus jeunes porteurs font attention à leur look. Pour les aider, ils peuvent compter sur les marques de mode qui sont de plus en plus nombreuses à décliner leur esprit dans des collections de lunettes pour enfants. Ce segment est en effet loin de se résumer aux super-héros ou aux imprimés enfantins. La preuve avec deux modèles phares de la collection Pepe Jeans London.

Même si les vacances ont tout juste débuté, il faut d’ores et déjà penser à son équipement pour la rentrée prochaine. Pour les filles, Pepe Jeans London a créé le modèle Anja PJ4061. Avec sa forme légèrement œil-de-chat, ce modèle tendance séduira les jeunes porteuses, fans de mode. Les branches s’animent avec une coloration torsadée dans des couleurs rappelant le monde de la confiserie.

Pour les garçons, le modèle Logan fait directement référence à la matière qui a fait le succès de la marque : le denim. On le retrouve sur les branches à travers des laminations à motif denim. Logan se décline en vert kaki, bleu marine et marron-rouge selon les envies.