Forte d’une expérience de 24 ans dans l’animation et le développement de centrales d’achats, Christine Gabriel a été nommée nouvelle directrice réseau Groupement d’achats des opticiens lunetiers (Gadol).

Après une maîtrise d’économie internationale à l’université Paris-Sorbonne et un Master Transport international & Distribution. Elle débute sa carrière dans l’optique en 1998 chez GrandOptical pour gérer la création des collections à l’export et mettre en place les process magasins en Europe. Elle participera ensuite à la création de la centrale d’achats CGVIS au sein du groupe GrandVision, avant le lancement de Club OpticLibre, centrale dédiée aux opticiens indépendants, en 2005.

Comme elle l’explique elle-même, sa mission sera « d’accompagner les opticiens indépendants dans l’amélioration de leur performance et de leur proposer des services inédits et personnalisés. Animer et faire grandir le réseau d’opticiens indépendants seront mes priorités, tout en privilégiant avec eux un véritable esprit de proximité et de partage d’expériences ».

Pour Benoit Jaubert, directeur général du Groupement Optic 2000, « l’arrivée de Christine s’inscrit dans notre stratégie de croissance et va nous permettre d’accélérer le développement du pôle Indépendant au sein du groupe. C’est en 1962 que le Groupement d’achats des opticiens lunetiers (Gadol) a été créé dans l’ouest de la France par plusieurs opticiens indépendants qui se sont alliés dans le but d’effectuer des achats groupés et développer des synergies communes. Nous allons repartir sur ces valeurs fondamentales de l’opticien indépendant, qui pourra bénéficier de la force du plus grand groupe de distribution français ».