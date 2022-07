Tous les opticiens le savent, équiper les adolescents peut parfois se révéler compliqué. Focus sur plusieurs modèles de la collection Woow Eyewear, distribuée par Design Eyewear Group, qui a de sérieux arguments pour les séduire.

Avec son ton décalé, la collection Woow Eyewear s’adresse aux jeunes adultes mais elle pourra ravir également les adolescents, qui ne se retrouvent pas dans les grandes marques que l’on croise partout. La collection se caractérise par des formes classiques de la lunetterie retravaillées dans un esprit moderne. C’est principalement par un travail recherché des couleurs que cette collection se démarque, dans un juste équilibre entre originalité et discrétion. Une autre particularité dans le même esprit : les noms des modèles (toujours choisis avec soin) sont tous composés de deux mots repris dans des inserts en bouts de branches. On peut ainsi retrouver des modèles aux noms évocateurs comme Cat Walk, My Way, Roof Top, Master Mind, ou encore No Gender, qui affirme son style unisexe.